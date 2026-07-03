Армия России освободила Александровку в Днепропетровской области
Наши войска уверенно продвигаются вперед в зоне проведения спецоперации.
Фото, видео: © РИА Новости/Сергей Бобылев; Минобороны РФ; 5-tv.ru
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Российские войска освободили населенный пункт Александровка в Днепропетровской области. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.
«Подразделения группировки войск „Восток“ освободили населенный пункт Александровка Днепропетровской области», — отметило ведомство.
Спецоперация
Президент РФ Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.
Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.
При этом США, страны Евросоюза и НАТО представили СВО как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.
Ранее российские войска освободили Пискуновку в ДНР. Об этом сообщал 5-tv.ru.
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