Армия России освободила Александровку в Днепропетровской области

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Алексей Мокряков
Алексей Мокряков Срочная новость 94 0

Наши войска уверенно продвигаются вперед в зоне проведения спецоперации.

Фото, видео: © РИА Новости/Сергей Бобылев; Минобороны РФ; 5-tv.ru

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Тема:
Победы ВС РФ сегодня Спецоперация

Российские войска освободили населенный пункт Александровка в Днепропетровской области. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

«Подразделения группировки войск „Восток“ освободили населенный пункт Александровка Днепропетровской области», — отметило ведомство.

Спецоперация

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

При этом США, страны Евросоюза и НАТО представили СВО как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

Ранее российские войска освободили Пискуновку в ДНР. Об этом сообщал 5-tv.ru.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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