«Интерес большой»: Памфилова о наблюдателях из других стран на выборах в Госдуму

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Сергей Добровинский
Сергей Добровинский 32 0

Россия заключила 44 соглашения с зарубежными избирательными органами и организациями.

Фото, видео: © РИА Новости/Алексей Сухоруков; 5-tv.ru

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Памфилова: международные наблюдатели проявили интерес к выборам в Госдуму РФ

Международные наблюдатели проявили интерес к выборам в Государственную думу России. Об этом заявила председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ Элла Памфилова.

«У нас 44 соглашения с нашими зарубежными избирательными органами и организациями <…> Интерес очень большой», — сказала Памфилова в ходе заседания ЦИК.

Председатель избирательного органа рассказала о посещении делегации из Намибии — в этой стране крайне развиты выборные процедуры. Иностранные коллеги остались глубоко удовлетворены техническими и организационными наработками ЦИК РФ, подчеркнула Памфилова. Она также выразила уверенность, что на предстоящих выборах в ГД РФ будет присутствовать множество представителей стран-партнеров.

Всего центральная избирательная комиссия направила приглашения для участия в наблюдении за выборами в 12 организаций и 103 страны. Положительно ответили 43 государства.

Ранее центральная избирательная комиссия (ЦИК) России приняла постановление о проведении выборов депутатов Госдумы девятого созыва.

Выборы пройдут в течение трех дней с 18 по 20 сентября. Элла Памфилова отметила, что этот формат уже стал привычным для избирательных органов РФ.

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«Интерес большой»: Памфилова о наблюдателях из других стран на выборах в Госдуму

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