«Возбуждены дела об убийстве»: глава МВД Тувы лично ищет пропавших девочек

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Сергей Добровинский
Сергей Добровинский Эксклюзив 149 0

В регионе проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ; 5-tv.ru

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Глава МВД Тувы: по факту пропажи двух девочек возбуждены дела об убийстве

По факту пропажи двух 13-летних девочек в Туве возбуждены уголовные дела об убийстве. Об этом 5-tv.ru сообщил министр внутренних дел региона, генерал-майор Юрий Завьялов.

«Возбуждены уголовные дела по факту пропажи детей по статье 105 Уголовного кодекса РФ, „убийство“ <…>. Проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий», — сказал глава регионального МВД.

Корреспондент 5-tv.ru взял комментарий министра на борту патрульного катера на реке Енисей. Завьялов лично принимает участие в поисках девочек. Он отметил, что обе пропавшие несовершеннолетние были примерными детьми с положительными характеристиками в семье и в школе. Их исчезновение стало резонансным делом.

Правоохранители проводят комплекс оперативно-розыскных мероприятий, пока подробностей об обстоятельствах случившегося у них нет, заявил генерал-майор.

Ранее 5-tv.ru писал, что две пропавшие в Туве девочки вышли из своих домов в Кызыле 1 июля 2026 года около 18.00. Предположительно, девочки могли отправиться на берег реки Енисей — там нашли их мобильные устройства.

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