На первом прямом авиарейсе из Танзании в Россию прибыли 123 пассажира. Об этом сообщил замдиректора департамента государственной политики в области гражданской авиации Минтранса РФ Дмитрий Хлопушин.

«Сегодня у нас знаменательное событие, прилетел первый регулярный рейс из Республики Танзания… 123 пассажира», — сказал Хлопушин на мероприятии, посвященном встрече самолета.

Самолет, выполнивший полет из Дар-эс-Салама в Москву, приземлился утром во Внуково. Оператором рейса выступил национальный перевозчик Air Tanzania. Это знаменовало открытие авиапутей между Танзанией и Россией.

Запуск авиарейсов на этом направлении стал возможным благодаря работе Минтранса, Росавиации и коллег из Республики Танзания, подчеркнул Хлопушин.

Рейсы будут проходить регулярно, три раза в неделю по вторникам, четвергам и субботам.

Ранее 5-tv.ru писал, что Танзания рассчитывает на расширение сотрудничества с Россией, привлечение инвестиций и развитие собственного производства.

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