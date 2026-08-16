Бездомная собака напала на девочку в Воткинске

В Воткинске бездомная собака напала на девочку, укусив ее за лицо. Об этом сообщило управление Следственного комитета России по Удмуртии.

«В Воткинске безнадзорная собака напала на ребенка и причинила девочке телесные повреждения в области лица», — говорится в сообщении.

Кадры нападения быстро распространились в социальных сетях. На видео девочка кричит и зовет прохожих на помощь. Спустя несколько минут одному из мужчин удалось отогнать собаку с помощью палки.

После случившегося следователи возбудили уголовное дело. Сейчас они выясняют все обстоятельства нападения.

«В рамках расследования следователями будет дана оценка действиям (бездействию) должностных лиц, ответственных за отлов безнадзорных животных», — сообщили в ведомстве.

Ранее 5-tv.ru писал, что во Всеволожском районе Ленинградской области собака напала на трехлетнего мальчика и его отца. Ребенок получил несколько рваных ран, пострадал и мужчина, пытавшийся защитить своего сына. После инцидента Следственный комитет возбудил уголовное дело.

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