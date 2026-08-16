Собянин: новый детский сад в Западном Дегунине откроется 1 сентября

Дошкольное учреждение в Москве рассчитано на 150 воспитанников.
Фото: MAX/Мэр Москвы Сергей Собянин
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В районе Западное Дегунино Москвы построили детский сад на 150 мест. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем канале в мессенджере МАКС.
«Он расположился на Базовской улице. Недалеко также возведены три новостройки по Программе реновации», — написал мэр столицы в личном блоге.
В здании оборудовали шесть групп, а помещения сделали удобными для маломобильных посетителей.
На территории детского сада появились игровые площадки и спортивная зона с мягким резиновым покрытием. Также здесь предусмотрели место для проведения торжественных мероприятий.
При строительстве использовали отечественные материалы. Их поставляли предприятия из Череповца, Орла, Елабуги, Тульской, Самарской и Московской областей.
Открыть новый детский сад планируют уже 1 сентября 2026 года.
Всего с 2011 года в Западном Дегунине построили 13 образовательных объектов. Благодаря этому в районе появилось 2330 мест в школах и детских садах.
Ранее 5-tv.ru писал, что 1 сентября в Москве откроется новый корпус школы № 1517 на улице Генерала Глаголева. В четырехэтажном здании будут учиться старшеклассники, а одним из главных направлений станет естественно-научный профиль. Для школьников также подготовили инженерный, ИТ-, медиа-, медицинский и предпринимательский классы.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.
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