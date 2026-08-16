Звезда сериала «Закрытая школа» Игорь Юртаев женился
Церемония прошла в окружении близких, а наряды молодоженов заметно отличались от классических.
Фото: Instagram*/yurtoffka
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Актер Игорь Юртаев, известный по роли Ромы Павленко в сериале «Закрытая школа», женился на девушке по имени Анастасия. Об этом молодожены сообщили на своих страницах в социальных сетях.
«Официально мы муж и жена. Провели невероятно яркий, насыщенный день в кругу самых близких, насладились хорошей погодой и, самое главное, — друг другом! Все прошло идеально!» — написали супруги.
Для торжества молодожены выбрали необычные наряды. Анастасия появилась в свадебном платье с асимметричной юбкой и цветочным декором. Юртаев отказался от классического образа жениха и надел яркий розовый костюм. Однако он сочетался с нарядом супруги — ее туфли были подобраны в том же оттенке.
На свадьбе присутствовали близкие пары. Среди гостей был и актер Алексей Коряков, который вместе с Юртаевым снимался в «Закрытой школе».
Ранее 5-tv.ru писал о необычной свадьбе солистки группы «Лицей» Анастасии Макаревич и ее бывшего супруга Евгения Першина. Пара повторно зарегистрировала брак прямо на борту круизного лайнера во время путешествия по греческим островам.
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