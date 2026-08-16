«Потеря для мира искусства»: из музея на Сицилии украли картины да Мессины

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Светлана Стофорандова
Светлана Стофорандова Журналист 31 0

Неизвестные вынесли четыре работы мастера эпохи Возрождения.

Что известно об украденных картинах Антонелло да Мессины

Фото: Museo regionale Accascina

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Злоумышленники украли из музея на Сицилии картины художника да Мессины

Несколько произведений итальянского художника эпохи Возрождения Антонелло да Мессины украли из Регионального музея Мессины на Сицилии. Об этом сообщила директор музея Мариза Меркурио, ее слова приводит Corriere della Sera.

«Мы потрясены, это большая потеря для музея, города, сообщества и мира искусства», — заявила Меркурио.

Кража произошла поздним вечером в субботу. Злоумышленники проникли в выставочные залы, обойдя сигнализацию и другие системы защиты.

Из музея вынесли три из пяти деревянных панелей знаменитого Полиптиха Святого Григория. Кроме того, украдена небольшая двусторонняя картина с изображениями Мадонны и Христа в терновом венце. Ее достали из защищенной бронированной витрины.

По словам директора, похищенные работы относятся к «двум из наиболее важных и известных» произведений да Мессины. Мариза Меркурио надеется, что правоохранительным органам удастся найти и задержать виновных.

Ранее 5-tv.ru писал, что в итальянской провинции Парма из частного музея похитили картину художника Пьера Огюста Ренуара «Рыбы». Стоимость работы, созданной в 1917 году, оценивается в несколько миллионов евро.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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