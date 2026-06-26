Ольга Бузова: снимала клип в доме Майкла Джексона и не сразу узнала об этом

Певица и телеведущая Ольга Бузова снимала клип в Лос-Анджелесе в одном из домов Майкла Джексона в августе 2017 года. Об этом артистка рассказала подписчикам в своем Telegram-канале.

Исполнительница назвала этот опыт невероятным и показала архивные кадры со съемок. По словам артистки, речь идет о работе над клипом «Хит-парад».

Также Бузова вспомнила, что о связи особняка с Майклом Джексоном ей сообщил режиссер. Этот момент сильно впечатлил певицу.

«Мне это сообщил наш режиссер! Это было поистине невероятное впечатление!» — поделились певица.

Помимо этого, Бузова отметила, что считает Джексона королем поп-музыки и человеком, который оказал большое влияние на мировую индустрию развлечений.

Ранее, как сообщал 5-tv.ru, Ольгу Бузову выписали из больницы после серьезной травмы ноги. Певица перенесла операцию и теперь проходит длительный период восстановления.

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