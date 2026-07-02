Украинскую лапшу назвали возможной причиной вспышки сальмонеллеза в Европе

EFSA: вспышка сальмонеллеза в ЕС может быть от произведенной на Украине лапши

Лапша быстрого приготовления, произведенная на Украине, могла стать причиной вспышки сальмонеллеза в Европе. Об этом написали в документе совместной оперативной оценке Европейского агентства по безопасности продуктов питания (EFSA) и Европейского центра профилактики и контроля заболеваний (ECDC).

По данным европейских регуляторов, расследование связало продукцию, которая продавалась в нескольких странах, с одним производителем на Украине. Это, вероятно, указало на общий источник заражения на уровне предприятия. При этом специалисты подчеркнули, что необходимы дополнительные исследования.

Известно, что в 13 странах Евросоюза и Европейской экономической зоны, а также в Великобритании зарегистрировали 106 подтвержденных случаев заражения Salmonella Stanley с ноября прошлого года по июнь нынешнего. Заболевание в основном выявляли у детей и молодых людей.

Всего 49 заболевших госпитализировали в больницы. В эпидемиологическом расследовании выявили, что пациенты в Дании, Эстонии, Германии, Латвии и Литве перед заболеванием ели ароматизированную лапшу от одного бренда. Лабораторные проверки показали заражение в образцах лапши со вкусом обычной и острой курицы этой марки.

После этого санитарные службы ряда европейских стран начали изымать потенциально опасную продукцию из продажи.

При этом европейские агентства предупредили, что новые случаи заражения все еще возможны. Причина заключается в длительном сроке хранения лапши: такая продукция может оставаться дома у покупателей еще долго.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Киев требует от Евросоюза более шести миллиардов евро из Европейского фонда мира.

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