В Белоруссии рассказали о состоянии пострадавших от атаки ВСУ на автобус
Мужчин буквально посекло осколками.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Водители туристического автобуса, который был атакован украинским беспилотником в Брянской области, находятся в тяжелом состоянии. Об этом сообщили в Совете безопасности Белоруссии.
По уточненной информации, взрывное устройство дрона сработало прямо перед транспортным средством на стоянке у пограничного перехода «Красный камень» недалеко от города Злынка. Мужчин буквально посекло осколками.
Рейсовый автобус следовал из Минска в Анапу через Гомель и перевозил 19 пассажиров. На момент атаки он остановился для прохождения таможенных процедур. Из Гомеля немедленно выехала спецгруппа для эвакуации людей, на месте работают власти и следственные органы.
Это уже не первый удар киевского режима по гражданскому транспорту с белорусами. 17 июня был атакован автобус с детской футбольной командой из республики.
Ранее 5-tv.ru писал, что десять человек пострадали в результате удара украинского БПЛА в Волгограде.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.
- 2 июл
- Два сотрудника «Запорожьеэнерго» погибли в результате атаки беспилотников ВСУ
- 2 июл
- Мирный житель погиб в результате удара беспилотника в Нижегородской области
- 2 июл
- В Белгородской области в результате атаки БПЛА погиб мирный житель
- 1 июл
- Два человека пострадали при атаке украинских беспилотников в Пензе
- 30 июн
- Силы ПВО уничтожили 121 украинский беспилотник над регионами России за 14 часов
- 30 июн
- Лантратова: гибель младенца в Егорьевске из-за атаки ВСУ не имеет оправданий
- 30 июн
- В результате повторной атаки дронов ВСУ в Донецке погиб сотрудник МЧС России
- 30 июн
- Шестимесячный ребенок погиб в результате удара беспилотника ВСУ в Подмосковье
- 30 июн
- За ночь силы ПВО сбили 419 украинских беспилотников над регионами России
- 30 июн
- Средства ПВО уничтожили 50 дронов ВСУ на подлете к Москве
Читайте также
64%
Нашли ошибку?