В Белоруссии рассказали о состоянии пострадавших от атаки ВСУ на автобус

Водители туристического автобуса, который был атакован украинским беспилотником в Брянской области, находятся в тяжелом состоянии. Об этом сообщили в Совете безопасности Белоруссии.

По уточненной информации, взрывное устройство дрона сработало прямо перед транспортным средством на стоянке у пограничного перехода «Красный камень» недалеко от города Злынка. Мужчин буквально посекло осколками.

Рейсовый автобус следовал из Минска в Анапу через Гомель и перевозил 19 пассажиров. На момент атаки он остановился для прохождения таможенных процедур. Из Гомеля немедленно выехала спецгруппа для эвакуации людей, на месте работают власти и следственные органы.

Это уже не первый удар киевского режима по гражданскому транспорту с белорусами. 17 июня был атакован автобус с детской футбольной командой из республики.

Ранее 5-tv.ru писал, что десять человек пострадали в результате удара украинского БПЛА в Волгограде.

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