Экспертам МАГАТЭ показали последствия атаки на пожарную часть в Энергодаре

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Светлана Стофорандова
Светлана Стофорандова Журналист 48 0

Делегация осмотрела поврежденный объект, который связан с обеспечением безопасности города.

Как МАГАТЭ отреагировало на атаки ВСУ на Энергодар

Фото: MAX/ЗАЭС. Официально

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Эксперты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) осмотрели последствия атаки ВСУ на пожарно-спасательную часть в Энергодаре. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС).

«Представители МАГАТЭ осмотрели повреждения и были проинформированы об обстоятельствах произошедшего», — говорится в материале.

В результате атаки было повреждено здание 30-й пожарно-спасательной части ГУ МЧС России по Запорожской области. Кроме того, из строя выведены автоцистерны. При этом среди личного состава пострадавших нет.

Как отметили представители ЗАЭС, именно это подразделение обеспечивает противопожарную защиту Энергодара, где живут сотрудники станции и их семьи, а также участвует в обеспечении пожарной безопасности самой атомной станции.

«Атаки на подобные объекты создают дополнительные риски для безопасности города и функционирования критически важной инфраструктуры», — отметили в пресс-службе станции.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что генеральный директор «Росатома» Алексей Лихачев заявил о десятках попыток атак ВСУ на территорию ЗАЭС и Энергодара. По его словам, Россия намерена добиваться международной оценки этих действий.

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