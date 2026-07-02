ГИБДД запускает кампанию «Продвижение безопасности»

В Петербурге почти на 40% выросло число ДТП на перекрестках, в том числе с участием электросамокатов и велосипедов. Об этом рассказали автоинспекторы на пресс-конференции. Сейчас в 40 регионах страны, в том числе и в Северной столице, стартует кампания «Продвижение безопасности».

Ее главная цель — рассказать участникам дорожного движения о том, как правильно пересекать сложные участки дороги, главными из которых являются как раз перекрестки. Но если водителям это нужно лишь напомнить — все-таки они сдают экзамены, — то есть и те, кто с правилами мало знаком.

«Для нас, для Госавтоинспекции, главная проблема сейчас — это лица, которые управляют средствами индивидуальной мобильности. Хочется эту насущную проблему обсудить. Этот бум самокатов, который сейчас присутствует в Петербурге, — это проблема как раз для правосознательных граждан и для нас, для Госавтоинспекции, для коллег тоже», — сказал заместитель начальника Управления Госавтоинспекции ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области подполковник полиции Антон Ахминов.

Пресс-конференция прошла в преддверии большой даты. Завтра Госавтоинспекция отмечает 90-летие.

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