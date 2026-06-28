Путин допустил введение запрета на экспорт дизельного топлива

В России рассматривают возможность полного запрета на экспорт дизельного топлива. Об этом заявил президент России Владимир Путин на совещании по обеспечению топливом внутреннего рынка.

«Рассматривается необходимость введения полного запрета на экспорт и дизельного топлива», — сказал глава государства.

Путин напомнил, что сейчас уже действует временный полный запрет на экспорт бензина и авиационного керосина. По его словам, вопрос о возможном ограничении поставок дизельного топлива за рубеж будет подробно обсуждаться с учетом всех возможных последствий.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что запасы бензина в России составляют 1,7 миллиона тонн, что почти соответствует уровню аналогичного периода прошлого года, несмотря на небольшое снижение на 4%.

Также Владимир Путин сообщил, что уже в июле производство топлива, по прогнозам, превысит июньские показатели. По его словам, этого удастся добиться благодаря максимальной загрузке нефтеперерабатывающих заводов, привлечению средних и малых предприятий, а также переносу плановых ремонтов оборудования.

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