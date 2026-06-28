Музей Мирового океана признан особо ценным объектом культурного наследия

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Светлана Стофорандова
Светлана Стофорандова Журналист 38 0

Идею о присвоении музею такого статуса в августе 2025 года предложил губернатор Калининградской области.

Какие музеи признаны ценными объектами культурного наследия

Фото: www.globallookpress.com/XinHua/Tang Tiefu

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Музей Мирового океана в Калининграде вошел в перечень особо ценных объектов культурного наследия народов России. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин, документ уже опубликован на официальном интернет-портале правовых актов.

Идею о присвоении музею такого статуса в августе 2025 года предложил губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных.

Музей Мирового океана стал первым в России комплексным музеем, посвященным морской тематике. Его экспозиции рассказывают об истории освоения Мирового океана, природе, геологии и гидрологии. Кроме выставочных залов, здесь работают маринистическая библиотека, экологическая станция и Набережная исторического флота, а также представлены восстановленные объекты культурного наследия.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Владимир Путин исполнил мечту семилетнего Игоря Степаненко из Московской области в рамках всероссийской акции «Елка желаний». Мальчик вместе с семьей посетил Музей Мирового океана в Калининграде, после чего глава государства лично позвонил ему, поинтересовался впечатлениями от поездки.

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