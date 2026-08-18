В исключительных случаях: когда церковь допускает кремацию

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Элина Битюцкая
Элина Битюцкая 26 0

Развеивание праха — не христианский способ погребения.

Священник объяснил отношение церкви к кремации

Фото: © РИА Новости/ Михаил Воскресенский

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Иеромонах Феодорит: сожжение тела разрешается лишь в крайних случаях

Кремация в православии не запрещена, однако этот вариант погребения допускается лишь в исключительных случаях. Об этом в эксклюзивной беседе с aif.ru заявил иеромонах Феодорит (Сеньчуков) на фоне обсуждения кремации двух известных артистов.

«Кремация не запрещена, но это допускается в том случае, если речь идет о тяжелых инфекционных заболеваниях или других случаях, когда нет возможности похоронить», — пояснил священнослужитель.

Он особо подчеркнул недопустимость с точки зрения церкви развеивания праха. По его словам, даже если человека кремируют, то предполагается, что его прах хранится в урне или захоронен, а близкие могут прийти на могилу и помолиться.

Ранее стало известно о кремации актера Дмитрия Поднозова, который завещал развеять свой прах над Россией, и балерины Натальи Трубниковой, прах которой захоронили на Ваганьковском кладбище.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что у православных верующих нет строгой обязанности посещать кладбище в Яблочный Спас. Хотя церковь и не налагает запрета на поездку на погост в праздник, делать это не рекомендуется. Личную скорбь по усопшим лучше перенести на другой день, чтобы не омрачать радость торжества.

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