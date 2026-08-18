Ученые поставили точку в вопросе подлинности мощей Дмитрия Донского в Кремле

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова 38 0

Реставрационные работы помогли получить доступ к святыне, которую веками хранили в соборе.

Подлинны ли мощи Дмитрия Донского в Кремле

Фото: © РИА Новости/Владимир Федоренко

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Подтверждена подлинность мощей Дмитрия Донского

Подлинность мощей князя Дмитрия Донского подтвердили специалисты в ходе антропологического исследования. Об этом сообщили в Русской православной церкви.

Представитель РПЦ рассказал, что проверка проводилась во время реставрации в Архангельском соборе Московского Кремля. В результате специалисты подтвердили, что в саркофаге находятся останки Дмитрия Донского.

Доступ к мощам удалось получить после того, как была обнаружена поврежденная плита саркофага. Это позволило провести необходимые исследования и установить их принадлежность.

Ранее ковчег с десницей святителя Спиридона Тримифунтского прибыл в Россию с греческого острова Корфу. Святыню доставили для поклонения верующих, а встреча в московском аэропорту Шереметьево прошла в торжественной обстановке.

Как сообщила пресс-секретарь комиссии Русской православной церкви по развитию паломничества и принесению святынь Мария Коровина, мощи одного из самых почитаемых христианских святых будут находиться в России до 20 сентября.

По ее словам, период пребывания ковчега со святыней продлится с 17 августа по 20 сентября. Доступ к мощам святителя Спиридона будет открыт для верующих в рамках программы принесения святыни.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+18° Атмосферное давление 754 мм рт. ст.
Относительная влажность 65%
85.01
0.47 98.34
0.83
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 18 августа, для всех знаков зодиака

Последние новости

17:41
Как уж на сковородке: почему Зеленский тянет с назначением нового министра обороны
17:37
Какие полезнее? — Диетологи сравнили красные и зеленые яблоки
17:31
Ученые поставили точку в вопросе подлинности мощей Дмитрия Донского в Кремле
17:30
Лунный компас клева: календарь рыбака на сентябрь 2026
17:23
В исключительных случаях: когда церковь допускает кремацию
17:18
Яйца против печени: стоит ли включать их в ежедневный рацион

Сейчас читают

«Мама дорогая»: Кристина Асмус чудом избежала травм во время прогулки на лошади
Священник предупредил о популярном грехе на Яблочный Спас
Завтрак — залог здоровья: почему опасно пропускать утренний прием пищи
Луч света мощнее Солнца: зачем России гигантский СКИФ и как он изменит нашу жизнь

Интересные материалы

Удары ВС РФ по Украине — атака на Одесскую ТЭЦ
Гороскоп на деньги на август 2026 для знаков зодиака: видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на август 2026 — видео
Любовный гороскоп на август 2026 для знаков зодиака — видео