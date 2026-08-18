Яйца против печени: стоит ли включать их в ежедневный рацион

Употребление куриных яиц сможет благотворно сказаться на здоровье печени

Влияние употребления куриных яиц на состояние печени зависит от общего рациона человека и его метаболических показателей. Об этом сообщило издание Yahoo Health со ссылкой на рекомендации гепатолога Роберта С. Брауна-младшего.

По мнению специалиста, яйца занимают промежуточное положение между безусловно полезными продуктами, такими как овощи, и вредными — например, алкоголем или переработанным мясом.

С одной стороны, яйца богаты высококачественным белком, который надолго обеспечивает чувство сытости и помогает избежать переедания в течение дня. Также в них содержится холин — жизненно важное вещество, поддерживающее работу мозга и снижающее риск развития жировой болезни печени.

С другой стороны, высокий уровень диетического холестерина в желтках заставляет печень работать в усиленном режиме, что при определенных условиях может привести к накоплению жира в органе.

Доктор Браун отмечает, что для здорового человека с нормальным уровнем холестерина одно или два яйца в день не принесут вреда. Однако при наличии метаболической дисфункции или высокого уровня холестерина в крови потребление этого продукта стоит ограничить.

Научные данные по этому вопросу остаются противоречивыми: одни исследования указывают на связь между частым употреблением яиц и риском развития стеатоза печени, тогда как другие, более масштабные работы, напротив, подчеркивают защитную роль холина.

Для поддержания здоровья печени врач рекомендует сочетать яйца с продуктами, богатыми клетчаткой, такими как цельнозерновые тосты или авокадо.

В то же время сочетание яиц с беконом или сосисками создает избыточную нагрузку на орган из-за высокого содержания насыщенных жиров.

В качестве альтернативных источников белка гепатолог советует выбирать греческий йогурт, орехи и семена. Также полезными для печени напитками считаются кофе и чай без сахара благодаря содержанию полифенолов, в то время как от фруктовых соков лучше отказаться из-за высокого содержания фруктозы, провоцирующей воспалительные процессы.

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