Какие полезнее? — Диетологи сравнили красные и зеленые яблоки

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова 61 0

Различия в составе популярных фруктов оказались менее значимыми, чем привыкли считать потребители.

Какие яблоки полезнее зеленые или красные чем различаются

Фото: © РИА Новости/Виталий Тимкив

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Зеленые и красные яблоки обладают практически идентичным составом

Зеленые и красные яблоки обладают практически идентичным набором полезных свойств, несмотря на разницу в цвете и вкусе. Об этом сообщило издание Yahoo News со ссылкой на экспертов в области питания.

По словам диетолога Бонни Тауб-Дикс, оба вида плодов являются отличным источником клетчатки, витамина С и калия, которые необходимы для поддержания иммунитета и нормального кровяного давления.

Основное отличие заключается в генетике: красные сорта, такие как Гала или Фуджи, вырабатывают антоцианы, полезные для сердца, в то время как зеленые сорта, например Гренни Смит, богаты хлорофиллом и органическими кислотами.

Доктор Кэролин Ньюберри отметил, что зеленые яблоки содержат чуть меньше сахара и калорий, что делает их предпочтительными для людей, соблюдающих строгую диету.

Однако эта разница становится существенной только при употреблении фруктов в огромных количествах. При этом в кислых плодах обычно больше витамина А и малеиновой кислоты, придающей им характерную терпкость. Красные же сорта лидируют по содержанию природных сахаров, что делает их идеальным вариантом для тех, кто хочет заменить десерт натуральным продуктом.

Специалисты подчеркивают, что для получения максимальной выгоды яблоки следует есть вместе с кожурой, так как именно в ней сосредоточена основная масса антиоксидантов и пищевых волокон.

Ежедневное употребление одного фрукта благотворно влияет на пищеварение, но людям с чувствительным кишечником стоит проявлять осторожность из-за содержания углеводов FODMAP.

Пациентам с диабетом эксперты советуют сочетать яблоки с белками или полезными жирами, например, с орехами или сыром, чтобы избежать резких скачков уровня глюкозы в крови. В конечном счете выбор сорта — это вопрос личных вкусовых предпочтений, а не медицинских показаний.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+18° Атмосферное давление 754 мм рт. ст.
Относительная влажность 65%
85.01
0.47 98.34
0.83
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 18 августа, для всех знаков зодиака

Последние новости

19:04
«Между Богом и женщиной»: Наталья Бардо открыла студию
19:00
Учеба в одном экране: как выбрать планшет для школьника
18:50
«Проживаю потерю»: как разочарования помогают Наталье Бардо
18:27
В Китае при загадочных обстоятельствах погибли четверо российских моряков
18:12
SHAMAN отказал Канье Уэсту в совместном номере на концерте в Санкт-Петербурге
18:08
Бронзовый Боря на Троекуровском: как выглядит могила Моисеева спустя 4 года

Сейчас читают

SHAMAN отказал Канье Уэсту в совместном номере на концерте в Санкт-Петербурге
«Что ж теперь, не петь?» — Лоза высказался о выступающих под фонограмму звездах
За считанные минуты: три простых способа быстро справиться с мигренью
Забывают о главном: какую ошибку допускают верующие на Яблочный Спас

Интересные материалы

Удары ВС РФ по Украине — атака на Одесскую ТЭЦ
Гороскоп на деньги на август 2026 для знаков зодиака: видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на август 2026 — видео
Любовный гороскоп на август 2026 для знаков зодиака — видео