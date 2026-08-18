Зеленые и красные яблоки обладают практически идентичным составом

Зеленые и красные яблоки обладают практически идентичным набором полезных свойств, несмотря на разницу в цвете и вкусе. Об этом сообщило издание Yahoo News со ссылкой на экспертов в области питания.

По словам диетолога Бонни Тауб-Дикс, оба вида плодов являются отличным источником клетчатки, витамина С и калия, которые необходимы для поддержания иммунитета и нормального кровяного давления.

Основное отличие заключается в генетике: красные сорта, такие как Гала или Фуджи, вырабатывают антоцианы, полезные для сердца, в то время как зеленые сорта, например Гренни Смит, богаты хлорофиллом и органическими кислотами.

Доктор Кэролин Ньюберри отметил, что зеленые яблоки содержат чуть меньше сахара и калорий, что делает их предпочтительными для людей, соблюдающих строгую диету.

Однако эта разница становится существенной только при употреблении фруктов в огромных количествах. При этом в кислых плодах обычно больше витамина А и малеиновой кислоты, придающей им характерную терпкость. Красные же сорта лидируют по содержанию природных сахаров, что делает их идеальным вариантом для тех, кто хочет заменить десерт натуральным продуктом.

Специалисты подчеркивают, что для получения максимальной выгоды яблоки следует есть вместе с кожурой, так как именно в ней сосредоточена основная масса антиоксидантов и пищевых волокон.

Ежедневное употребление одного фрукта благотворно влияет на пищеварение, но людям с чувствительным кишечником стоит проявлять осторожность из-за содержания углеводов FODMAP.

Пациентам с диабетом эксперты советуют сочетать яблоки с белками или полезными жирами, например, с орехами или сыром, чтобы избежать резких скачков уровня глюкозы в крови. В конечном счете выбор сорта — это вопрос личных вкусовых предпочтений, а не медицинских показаний.

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