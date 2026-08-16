Мединский: новые учебники по обществознанию будут ближе к реальной жизни

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Дарья Корзина
Дарья Корзина 20 0

В обновленных пособиях сократят объем теоретического материала и актуализируют содержание курса.

Как изменят учебники обществознания

Фото: © РИА Новости/Алексей Смагин

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Новые государственные учебники по обществознанию будут в большей степени связаны с повседневной жизнью и содержать меньше теоретического материала. Об этом сообщил помощник президента России, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский в своем канале в мессенджере МАКС.

Единые учебники по обществознанию для 9-х и 10-х классов появятся в российских школах с 1 сентября 2026 года. Для 11-х классов переход на новые пособия запланирован с 1 сентября 2027 года.

«Сохранили все лучшее, что было. Актуализировали содержание, сделав его более живым: меньше теории, больше связи с реальной жизнью», — подчеркнул Мединский.

Изменения затронут не только содержание учебников, но и продолжительность изучения самого предмета. Курс обществознания сокращен с шести до трех лет.

Ранее 5-tv.ru сообщал об утверждении Минпросвещения нового федерального перечня учебников для школ. В него вошли пособия по русскому языку, математике, физике, химии, географии и другим предметам. Кроме того, документ предусматривает учебную литературу для студентов техникумов и колледжей.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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