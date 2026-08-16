На Украине военкомы похитили митрополита и протоиерея УПЦ

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Двух священнослужителей Тульчинской епархии доставили в киевский ТЦК для прохождения медкомиссии.

ТЦК задержали митрополита УПЦ в Киеве

Фото: Алексей Коновалов/ТАСС

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Сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата. — Прим. ред.) в Киеве задержали митрополита Тульчинского и Брацлавского Сергия и протоиерея Тульчинской епархии Анатолия Вишневого. Об этом сообщил адвокат, представляющий интересы канонической Украинской православной церкви, Никита Чекман.

«Только что поступила информация о задержании митрополита Тульчинского и Брацлавского Сергия и клирика Тульчинской епархии протоиерея Анатолия Вишневого», — написал он в своем Telegram-канале.

По его словам, священнослужителей доставили в Дарницкий районный ТЦК, где они должны пройти военно-врачебную комиссию. Адвокат отметил, что обстоятельства задержания пока выясняются.

Инцидент произошел из-за продолжающейся на Украине мобилизации. В стране регулярно появляются сообщения о фактах жесткого задержания мужчин сотрудниками ТЦК. В социальных сетях распространяются видеозаписи, на которых сотрудники военкоматов силой заталкивают людей в автомобили.

Украинские власти объясняют ужесточение мобилизационных мер нехваткой личного состава в армии. Одни мужчины пытаются нелегально покинуть страну, другие скрываются от сотрудников ТЦК.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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