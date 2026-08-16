Российские гимнастки стали чемпионками Европы в командном многоборье

Женская сборная России завоевала золотые медали чемпионата Европы по спортивной гимнастике в командном многоборье. Турнир проходит в хорватском Загребе.

За российскую команду выступили Ангелина Мельникова, Анна Калмыкова и Людмила Рощина. По итогам соревнований спортсменки набрали 165,43 балла.

Серебряные медали достались гимнасткам из Италии, которые получили 161,796 балла. Третье место заняла сборная Франции с результатом 159,263 балла.

Накануне Ангелина Мельникова завоевала бронзовую медаль чемпионата Европы по спортивной гимнастике в вольных упражнениях. В ходе соревнований в Загребе россиянка получила от судей 13,566 балла. Золото досталось итальянке Маниле Эспозито с результатом 13,7, а серебро завоевала француженка Елена Колас — 13,633 балла. Эта награда стала для Мельниковой четвертой на турнире — после двух золотых и одной бронзовой медалей.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что российские гимнастки завоевали золото чемпионата мира по художественной гимнастике в командном многоборье. Соревнования прошли во Франкфурте-на-Майне. Россиянки набрали 278,3 балла и заняли первое место. Серебро досталось сборной Болгарии — 276,05 балла, бронза — команде Китая с результатом 275,4 балла.

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