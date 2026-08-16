Российские гимнастки стали чемпионками Европы в командном многоборье

|
Лилия Килячкова
Лилия Килячкова 42 0

За национальную сборную выступили Ангелина Мельникова, Анна Калмыкова и Людмила Рощина.

Российские гимнастки взяли золото ЧЕ в командном многоборье

Фото: ФГР/Е.Михайлова

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Женская сборная России завоевала золотые медали чемпионата Европы по спортивной гимнастике в командном многоборье. Турнир проходит в хорватском Загребе.

За российскую команду выступили Ангелина Мельникова, Анна Калмыкова и Людмила Рощина. По итогам соревнований спортсменки набрали 165,43 балла.

Серебряные медали достались гимнасткам из Италии, которые получили 161,796 балла. Третье место заняла сборная Франции с результатом 159,263 балла.

Накануне Ангелина Мельникова завоевала бронзовую медаль чемпионата Европы по спортивной гимнастике в вольных упражнениях. В ходе соревнований в Загребе россиянка получила от судей 13,566 балла. Золото досталось итальянке Маниле Эспозито с результатом 13,7, а серебро завоевала француженка Елена Колас — 13,633 балла. Эта награда стала для Мельниковой четвертой на турнире — после двух золотых и одной бронзовой медалей.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что российские гимнастки завоевали золото чемпионата мира по художественной гимнастике в командном многоборье. Соревнования прошли во Франкфурте-на-Майне. Россиянки набрали 278,3 балла и заняли первое место. Серебро досталось сборной Болгарии — 276,05 балла, бронза — команде Китая с результатом 275,4 балла.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+20° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 58%
84.54
0.73 97.51
0.76
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 16 августа, для всех знаков зодиака

Последние новости

20:36
«Зенит» впервые за пять лет разгромил «Динамо» в РПЛ
20:18
Мединский: новые учебники по обществознанию будут ближе к реальной жизни
19:57
На Украине военкомы похитили митрополита и протоиерея УПЦ
19:35
Российские гимнастки стали чемпионками Европы в командном многоборье
19:12
Спасенного с рынка собачьего мяса мопса признали самой уродливой собакой в мире
18:51
Водителей в России начнут направлять на внеочередное медосвидетельствование

Сейчас читают

Какие специалисты будут получать много денег через 5 лет
«Радио Судного дня» передало сообщение с названием дерева
Луч света мощнее Солнца: зачем России гигантский СКИФ и как он изменит нашу жизнь
Как изменился первый состав группы «Премьер-министр»?

Интересные материалы

Удары ВС РФ по Украине — атака на Одесскую ТЭЦ
Гороскоп на деньги на август 2026 для знаков зодиака: видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на август 2026 — видео
Любовный гороскоп на август 2026 для знаков зодиака — видео