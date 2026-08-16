Много планов: Криштиану Роналду допустил завершение карьеры после текущего сезона

Криштиану Роналду допустил завершение карьеры после текущего сезона

Пятикратный обладатель «Золотого мяча» и лучший бомбардир в истории футбола Криштиану Роналду допустил, что завершит профессиональную карьеру после окончания текущего сезона. Об этом 41-летний футболист заявил в интервью журналу Vogue.

Роналду отметил, что хочет оставить после себя большое наследие и уже представляет, чем будет заниматься после ухода из спорта. По словам нападающего, у него много планов, среди которых путешествия, отдых и игра в падел.

«Вероятно, это мой последний год в футболе, и я хочу оставить после себя огромное наследие. Я уже знаю, чем буду заниматься после завершения карьеры. У меня столько планов, что сложно выделить что-то одно», — сказал спортсмен.

За карьеру Роналду пять раз выигрывал Лигу чемпионов, становился чемпионом Европы и дважды побеждал в Лиге наций. Ему принадлежат рекорды по количеству голов в истории национальных сборных, чемпионатов Европы, Лиги чемпионов и клубных чемпионатов мира.

С декабря 2022 года португалец выступает за саудовский «Аль-Наср». Ранее он играл за португальский «Спортинг», английский «Манчестер Юнайтед», испанский «Реал» и итальянский «Ювентус».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Криштиану Роналду официально связал себя узами брака с Джорджиной Родригес, с которой он начал встречаться десять лет назад.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.