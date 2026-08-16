Спасенного с рынка собачьего мяса мопса признали самой уродливой собакой в мире

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Светлана Стофорандова
Светлана Стофорандова Журналист 77 0

Шестилетняя Джинни Лу получила не только громкий титул, но и денежный приз.

Какие конкурсы для собак есть в мире

Фото: Noah Berger/AP/ТАСС

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Шестилетний мопс Джинни Лу победила в ежегодном конкурсе на самую уродливую собаку в мире, который прошел в округе Сонома в США. Об этом пишет New York Post.

«Мопса с высунутым языком Джинни Лу короновали на ежегодном конкурсе в округе Сонома 14 августа», — говорится в статье.

Питомца четыре года назад забрали с рынка собачьего мяса в Южной Корее. После этого Джинни Лу обрела хозяйку, которая теперь возит ее в школы и хосписы. Во время таких встреч женщина рассказывает о пользе спасения собак.

В материале говорится, что победительница конкурса получила приз в размере пяти тысяч долларов (более 422 тысяч рублей. — Прим. ред.).

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в Японии к службе в полиции допустили померанского шпица по кличке Хаку. Пес успешно прошел отбор среди 51 собаки и теперь помогает искать пропавших людей и выслеживать преступников.

Маленький размер и хорошее обоняние позволяют ему работать в людных районах и парках.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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