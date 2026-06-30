Порезала трусы: почему Виктория Боня отказалась от нижнего белья

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Алена Куликова
Алена Куликова 53 0

Блогер объяснила, что дело не в модных трендах.

Почему Боня порезала нижнее белье

Фото: ИЗВЕСТИЯ/СПОРТ-ЭКСПРЕСС/Александр Федоров

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Телеведущая Боня отказалась от нижнего белья, в котором есть пластик

Телеведущая и блогер Виктория Боня в личном Telegram-канале рассказала подписчикам о решении отказаться от одежды, в составе которой есть пластиковые волокна. По ее словам, теперь она планирует выбирать вещи из натуральных тканей, уделяя особое внимание нижнему белью.

В личном блоге Боня показала часть своего гардероба, который больше не собирается носить, а затем на камеру разрезала трусы и бюстгальтеры. Свое решение она объяснила заботой о здоровье.

«Если одежда находится на нас по 10–16 часов в сутки, мне хочется, чтобы это были максимально натуральные ткани. Особенно это касается нижнего белья», — объяснила Боня в видеоролике.

Она подчеркнула, что считает этот выбор вопросом здоровья, а не моды, стоимости вещей или известных брендов. Также блогер сообщила, что начала избавляться от повседневной одежды, которую считает изготовленной с использованием пластика.

Ранее телеведущая и блогер рассказала своей дочери Анджелине Смерфит, что европейские мужчины очень экономны и привыкли считать свои деньги. Видео разговора с юной наследницей она выложила в соцсетях.

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