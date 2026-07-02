Дом в Петербурге пришлось эвакуировать из-за провалившегося на первом этаже пола

В Петербурге пришлось эвакуировать жителей целого дома. Все из-за того, что в аптеке на первом этаже начал рушиться пол. В подвал провалились стеллажи с лекарствами. Теперь люди вынуждены ютиться в хостеле и винят во всем коммунальщиков, которые игнорировали их жалобы.

О том, что почему этот случай может стать далеко не последним — расскажет корреспондент «Известий» Максим Облендер.

Глава района, целая комиссия с утра пораньше на объекте. Снова и снова отвечают на один и тот же вопрос жильцов.

— Заселите сегодня?

— Стараемся, сейчас, как бы, когда обследование закончится.

Пол в аптеке на первом этаже провалился накануне вечером. В темноту подвала ушли сразу несколько стеллажей с лекарствами. Дыра в 35 квадратных метров — ни одним пластырем не заклеить. Грохот слышали даже на верхних этажах.

— Сильно было, слышно. Четко, причем страшно.

Все подумали — виноваты ремонтники, сейчас у дома приводят в порядок фасад. На деле оказались изношенными балки в подвале — такой версии придерживается администрация. Причем о ситуации знали. Но почему-то никто вовремя не среагировал, пока пол не грянул.

«Насколько мне известно, в доме, в подвале были протечки. Соответственно, откуда появлялась вода, я вчера беседовал с жителями — это было в позапрошлом году. Протечки удаляли», — рассказал глава администрации Петроградского района Санкт-Петербурга Дмитрий Ваньчков.

Коммунальщики, обслуживающие дом, спешат списать все на природный фактор.

«Подтаплтвает подвал, сами видите, он с естественным грунтом. Влажность создает здесь», — пояснил генеральный директор ЖКС № 1 Петроградского района Александр Мухтаров.

В 2025-м выявили магическое, но страшное число: 777 зон риска, 600 адресов проблемных домов с прогнившими перекрытиями и слабым фундаментом. Преимущественно — старые дома исторического центра Петербурга. Особенность в перекрытиях: балки укладывали так, что нагрузка была неравномерной.

За сто лет в подвале из-за сырости балки серьезно страдают от коррозии, теряя несущую способность. А когда разрушается одна балка — нагрузка перераспределяется, пол проваливается, а стены трещат.

Все могло закончиться катастрофой, гибелью людей. И виновата не вода в подвале, а бездействие коммунальщиков, виноваты люди. Вот в этом доме (Первый Муринский, 13) от подвала тоже идет сырость. На стенах плесень. Год назад в парадной сделали капремонт. Но за год от сырости вся штукатурка отвалилась. Жители неоднократно обращались в «Жилкомсервис» — посмотрите подвал! Но вместо ремонта подвала здесь снова замазывали стены.

И все это в Петербурге, где должен быть особый контроль, где треть жилья построена до революции и где стабильно несколько раз в год происходят такие обвалы. Вот так прямо сейчас парит подвал дома на Васильевском острове. Воды столько, что приходится откачивать. Почему не откачивали воду и вовремя не проверяли подвал дома на Сытнинской — вопрос.

«У нас есть 170-е правило, где расписаны периодичность осмотров помещений. Есть осмотры обязательные, плановые — весеннее и осеннее, перед отопительным сезоном. И если бы надлежащим образом содержалось общедомовое имущество, такая ситуация не произошла бы», — пояснила юрист в сфере ЖКХ Анжела Кошель.

Теперь же часть жителей временно поселили в гостинице рядом. Часть жильцов уже вернулась в свои дома. Ну а «жилконторе» придется отвечать перед законом. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье 238 об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.

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