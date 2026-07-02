Жителям Мюнхена запретили принимать ванны и мыть автомобили из-за нехватки воды

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Светлана Стофорандова
Светлана Стофорандова Журналист 48 0

Причиной дефицита стала аномальная жара.

Как в Германии борются с дефицитом воды

Фото: www.globallookpress.com/Paul Mayall

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Тема:
Погода

В Мюнхене ввели режим ЧС из-за нехватки воды

В Мюнхене объявили режим чрезвычайной ситуации из-за нехватки воды на фоне рекордной жары. Об этом сообщила газета Bild, ссылаясь на слова обер-бургомистра города Доминика Краузе.

«Мы столкнулись с ЧС, подобной которой не было с начала 1970-х годов. Значительно возросшая из-за продолжительной жары потребность в воде доводит систему водоснабжения городских коммунальных служб до предела. Поэтому город немедленно вводит меры по экономии воды», — заявил Доминик Краузе.

Власти создали рабочую группу по экономии воды. Так, в муниципальных зданиях перестанут мыть окна, десять городских фонтанов отключат, а еще 56 будут работать меньше обычного.

Кроме того, жителей попросили отказаться от мытья автомобилей, наполнения бассейнов и приема ванн. Вместо этого рекомендуется пользоваться душем и закрывать кран во время чистки зубов. Если ситуация не улучшится, ограничения могут стать еще жестче.

Похожие рекомендации уже действуют в Оснабрюке, Гамбурге, Майнце и Пиннеберге.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что во Франции на фоне экстремальной жары выросла смертность. По предварительным данным Национального агентства общественного здравоохранения, с 24 по 28 июня число умерших оказалось примерно на тысячу выше обычного, при этом больше всего пострадали люди старше 65 лет.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС

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