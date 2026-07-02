«Я забыл»: как обычная фраза на работе может привести к увольнению

HR-эксперт Мурадян: постоянная фраза «я забыл» грозит увольнением

Частое оправдание «я забыл» на работе может привести к дисциплинарному взысканию, а в дальнейшем — к увольнению. Об этом HR-эксперт Гарри Мурадян рассказал изданию «Абзац».

«При регулярном повторении это (фраза „я забыл“. — Прим. ред.) может привести к дисциплинарному взысканию, замечанию, выговору. В конечном счете грозит увольнение за нарушение трудовой дисциплины», — отметил эксперт.

По словам Мурадяна, одного забытого поручения недостаточно для увольнения, однако постоянное невыполнение обязанностей по этой причине может стать основанием для дисциплинарных мер.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что при увольнении сотрудник, использующий личный телефон для рабочей переписки, обязан передать работодателю всю рабочую информацию из переписок и удалить чаты с коммерческой тайной.

Как пояснил юрист Виталий Сбитнев, если эти обязанности закреплены в трудовом договоре или внутренних документах компании, их невыполнение может повлечь судебные споры и взыскание убытков.

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