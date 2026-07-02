«Я забыл»: как обычная фраза на работе может привести к увольнению

|
Светлана Стофорандова
Светлана Стофорандова Журналист 49 0

Последствия наступят не от одной ошибки, а от их регулярности.

За что могут уволить на работе

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

HR-эксперт Мурадян: постоянная фраза «я забыл» грозит увольнением

Частое оправдание «я забыл» на работе может привести к дисциплинарному взысканию, а в дальнейшем — к увольнению. Об этом HR-эксперт Гарри Мурадян рассказал изданию «Абзац».

«При регулярном повторении это (фраза „я забыл“. — Прим. ред.) может привести к дисциплинарному взысканию, замечанию, выговору. В конечном счете грозит увольнение за нарушение трудовой дисциплины», — отметил эксперт.

По словам Мурадяна, одного забытого поручения недостаточно для увольнения, однако постоянное невыполнение обязанностей по этой причине может стать основанием для дисциплинарных мер.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что при увольнении сотрудник, использующий личный телефон для рабочей переписки, обязан передать работодателю всю рабочую информацию из переписок и удалить чаты с коммерческой тайной.

Как пояснил юрист Виталий Сбитнев, если эти обязанности закреплены в трудовом договоре или внутренних документах компании, их невыполнение может повлечь судебные споры и взыскание убытков.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС

+18° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 64%
78.27
0.52 89.18
-0.09
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 2 июля, для всех знаков зодиака

Последние новости

18:55
Жителям Мюнхена запретили принимать ванны и мыть автомобили из-за нехватки воды
18:44
Плавание против лишнего веса: как тренироваться для заметного результата
18:41
«Хотела денег»: хозяин корги объяснил, зачем экс-супруга выселила питомца
18:30
«Смерть от тысячи мелочей»: почему на самом деле распадаются браки
18:15
«Я забыл»: как обычная фраза на работе может привести к увольнению
18:12
Грызлов: Киев целенаправленно бьет по гражданам Белоруссии

Сейчас читают

Войны будущего не за нефть, а за воду: США уже нацелились на водные ресурсы ЦА
Скользкий спуск: женщина упала с горы и осталась жива
Частный дом: Усольцевых в последний раз видели за забором участка их знакомого
В кредитной истории больше не получится ничего скрыть: что изменится с 1 июля

Интересные материалы

🪐Гороскоп на июль 2026 года для всех знаков зодиака — видео
Здоровье и болезни у знаков зодиака: гороскоп на июль 2026
Гороскоп на деньги на июль 2026 для знаков зодиака: видео
❤️Любовный гороскоп на июль 2026 для знаков зодиака — видео