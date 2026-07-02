«Хотела денег»: хозяин корги объяснил, зачем экс-супруга выселила питомца

Корги выселили из квартиры по иску бывшей жены

Житель Санкт-Петербурга, чьего корги по решению суда выселили из квартиры после спора с бывшей женой, утверждает, что истинной целью разбирательства было получение компенсации, а не сам факт удаления питомца из жилья. Об этом хозяин Мартина рассказал в беседе с «78.ru».

«Цель была не выселить собаку, а через собаку получить деньги — моральный вред. Когда в моральном вреде отказали, тогда решили добиться выселения собаки», — рассказал он.

Конфликт между бывшими супругами длится уже около четырех лет и касается раздела совместного имущества, включая квартиру. На фоне разбирательств отдельным эпизодом стал спор вокруг домашнего корги по кличке Мартин.

Женщина обратилась в суд, заявив об аллергии на шерсть животного, и добилась решения о необходимости убрать собаку из квартиры. При этом, по словам мужчины, фактически она в этом жилье не проживала. Суд поддержал требования истицы и обязал убрать животное из квартиры.

После этого к исполнению решения подключились судебные приставы. Мужчину вызвали на беседу, предупредили о последствиях неисполнения и назначили исполнительский сбор в размере десяти тысяч рублей. После этого он был вынужден временно передать собаку знакомым.

В настоящее время корги Мартин живет у матери петербуржца. Сам он остается в спорной квартире и не может изменить ситуацию.

«Люди пишут: „Переехал бы“. Но я плачу ипотеку за эту квартиру, с мамой жить тоже не могу. Пока единственное решение — собака находится у мамы», — пояснил мужчина.

Когда хозяин сможет вернуть питомца обратно, пока неизвестно.

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