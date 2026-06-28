Жар-птица стала одной из декораций водно-пиротехнического шоу «Алых парусов»

Жар-птица взмыла над акваторией Невы во время водно-пиротехнического шоу праздника выпускников «Алые паруса — 2026» в Санкт-Петербурге. Сказочный символ счастья, удачи и надежды стал одной из центральных декораций финальной части театрализованного представления.

По замыслу постановщиков, Жар-птица появилась из света, который принес белоснежный бриг «Россия» под алыми парусами. После этого 25-метровая декорация ярко загорелась, став одним из самых зрелищных образов ночного шоу.

Над созданием Жар-птицы специалисты работали более полугода. Масштабная конструкция оказалась частью общей сказочной концепции праздника, в которой знакомые с детства образы получили современное визуальное прочтение.

Номер представили под песню «Кометы» певицы Polnalyubvi, настоящее имя которой — Марина Демещенко. Артистка вышла перед зрителями в сверкающем платье с пайетками. Композиция входит в альбом «Сказки Лесной Нимфы» и по смыслу совпала с образом Жар-птицы: в ней звучат мотивы полета, света, внутренней силы и новой жизни.

«Лети над землей», — прозвучало в песне.

В контексте «Алых парусов» эти строки стали обращением к выпускникам, которые в эту ночь прощаются со школой и начинают самостоятельный путь. Образ птицы, поднявшейся над Невой, подчеркнул главную идею праздника — движение вперед, веру в себя и готовность идти за мечтой.

Водно-пиротехническое шоу в этом году построили на теме русских сказок. Однако зрителям показали не буквальный пересказ известных сюжетов, а современное прочтение знакомых образов. Через них организаторы говорили о дружбе, добре, любви, верности, выборе жизненного пути и силе мечты.

Сказочные персонажи, знаковые локации культурной столицы России, яркие костюмы, оригинальные музыкальные аранжировки, тысячи залпов салюта и проход брига «Россия» объединились в единую постановку. Каждая сцена стала самостоятельным мини-спектаклем, в котором традиционные мотивы раскрывались через современные технологии, свет, пиротехнику и крупные декорации.

В центре постановки оказались этапы большого сказочного пути: юность, ожидание любви, столкновение света и тьмы, выбор дороги, потеря ориентиров и возвращение к себе. Для выпускников эти смыслы предстали символическим напутствием перед взрослой жизнью.

Главная задача «Алых парусов — 2026» осталась прежней — вдохновить выпускников и напомнить им, что впереди их ждет собственная дорога. В этом году эту мысль выразили через язык сказки, в которых мечта может стать реальностью, а свет всегда указывает путь вперед.

Вечерняя программа «Алых парусов» состоялась на Дворцовой площади. Перед выпускниками выступили Татьяна Куртукова, Юлианна Караулова, семейный дуэт Алены Свиридовой и Григория Мирошниченко, Юлия Пересильд и группа «МАNДРАГОРА», Алекс Лим и другие артисты. После концерта основное действие переместилось в акваторию Невы.

Праздник «Алые паруса» возродили в 2005 году после многолетнего перерыва. Инициаторами стали Акционерный Банк «РОССИЯ», Правительство Санкт-Петербурга и Пятый канал. С тех пор «Алые паруса» стали одной из самых узнаваемых традиций Петербурга и важным событием для выпускников со всей страны. В этом году праздник вдохновил не только ребят на берегу: пока главный бриг прошел по Неве, больше десятка других парусников отправились в дальнее плавание.

Ранее, писал 5-tv.ru, певица Елка дала выпускникам теплое напутствие на «Алых парусах».

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