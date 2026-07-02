Грызлов: Киев целенаправленно бьет по гражданам Белоруссии

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Элина Битюцкая
Элина Битюцкая 860 0

Посол РФ в республике пообещал, что Киев понесет наказание за спланированный теракт против мирных граждан.

Грызлов: удар по белорусскому автобусу — военное преступлени

Фото: Александр Полегенько/ТАСС

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Борис Грызлов: атака на белорусский автобус — военное преступление

Посол России в Белоруссии Борис Грызлов заявил, что целенаправленный удар украинского беспилотника по туристическому автобусу является военным преступлением, которое не останется безнаказанным. Об этом сообщили в пресс-службе дипмиссии.

«Это не случайность и не совпадение, а тщательно спланированные и скоординированные террористические акции, которые невозможно классифицировать иначе как преднамеренный акт насилия и агрессии против гражданского населения», — подчеркнул Грызлов, назвав случившееся военным преступлением, которое не останется безнаказанным.

Автобус атаковали ВСУ 2 июля в районе пограничного перехода «Красный Камень» в Брянской области. Дрон-камикадзе сдетонировал прямо перед рейсовым транспортом, следовавшим по маршруту Минск — Анапа.

Взрывной волной и осколками ранило водителей, всего, по словам Грызлова, пострадали три человека.

Находившиеся в салоне 19 пассажиров были оперативно эвакуированы.

Это уже вторая атака на белорусских граждан за последние две недели. 17 июня украинский беспилотник ударил по автобусу с детской футбольной командой из Гомельской области, который направлялся в Геленджик. Тогда погибла женщина, еще девять человек, включая шестерых детей, получили ранения. Грызлов назвал оба случая звеньями одной цепи — скоординированной террористической кампании против мирного населения.

Ранее 5-tv.ru писал, что водители атакованного дроном автобуса находятся в тяжелом состоянии.

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Грызлов: Киев целенаправленно бьет по гражданам Белоруссии

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