Шипучка и кислота: подробности взрыва самодельной гранаты в руках у школьника

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Александра Якимчук
Александра Якимчук 30 0

Дети оставили на дороге в Новой Москве опасный предмет.

Что взорвалось в руках у школьник в Новой Москве

Фото: 5-tv.ru

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Устройством, взорвавшимся в руках у школьника, была смесь шипучки и кислоты

Самодельной «гранатой», взорвавшейся в руках у школьника, была бутылка, наполненная смесью из знакомых каждой домохозяйке веществ. Об этом 5-tv.ru сообщил источник.

По его данным, внутри взорвавшейся в бутылке были шипучка, лимонная кислота и сода. Все это в одной емкости смешали дети и бросили ее на дорогу в Новой Москве.

Вскоре бутылку подобрал семилетний мальчик. В его руках этот опасный предмет и взорвался. Ребенок получил травму глаза. На место происшествия оперативно прибыли сотрудники экстренных служб. Мальчику была оказана помощь.

Создатели «гранаты», по данным свидетелей, сразу после инцидента скрылись с места происшествия.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что подросток на электромопеде на севере Москвы сбил четырехлетнюю девочку. Авария случилась на Правобережной улице.

По предварительной информации, за рулем устройства был 16-летний молодой человек. Пострадавшего ребенка оперативно доставил в больницу.

Прокуратура Северного административного округа взяла установление обстоятельств случившегося на контроль.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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