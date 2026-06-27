Пропавшую на реке студентку ищут в Ставропольском крае третий день

Студентка по имени Алиса пропала без вести в Ставропольском крае на реке Подкумок. Спасатели третий день обследуют водоем, следов подростка не обнаружено. Об этом сообщили в МЧС Ставрополья.

Пропавшей девушке 17 лет. По предварительным данным, которые сообщил источник 5-tv.ru, Алиса отправилась на купание в реке с подругой, однако не справилась с течением. Предположительно, она утонула.

Пропавшая 17-летняя девушка Алиса. 5-tv.ru

Экстренные службы и волонтеры изучили уже 16 640 метров территории, однако у них нет возможности обследовать русло реки из-за интенсивного течения и подъема уровня воды после обильных осадков.

Отдых на воде часто заканчивается трагически. Ранее в Углегорском районе Сахалинской области погиб 52-летний местный житель. Он отправился на рыбалку в районе села Поречье. По предварительным данным, во время рыбной ловли мужчина оступился, упал в воду и утонул. Дело расследует отделение следственного комитета РФ по региону.

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