ВСУ атаковали городской автобус в Лисичанске ЛНР

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Лилия Килячкова
Лилия Килячкова Срочная новость 61 0

Пострадали 12 человек.

ВСУ атаковали городской автобус в Лисичанске ЛНР

Фото: © РИА Новости/Наталья Селиверстова

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В Лисичанске Луганской Народной Республики ВСУ атаковали городской автобус. Об этом сообщил глава региона Леонид Пасечник в канале в мессенджере МАКС.

Он заявил, что удар пришелся по мирным жителям в момент, когда люди возвращались с работы. По его словам, в результате происшествия ранения различной степени тяжести получили 12 человек.

«Неонацисты атаковали городской автобус в Лисичанске. Ранения разной степени тяжести получили 12 человек», — написал Пасечник.

Пострадавших оперативно доставили в медицинские учреждения, их состояние уточняется.

Также, как отметил Пасечник, атакам подверглись еще несколько населенных пунктов. В Перевальском муниципальном округе и Первомайске беспилотники ударили по гражданским грузовым автомобилям. В одном из эпизодов ранения получил один человек, он был госпитализирован.

На местах работают следователи Следственного комитета России по ЛНР, которые фиксируют последствия ударов и собирают материалы. Пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь, власти выражают пожелания скорейшего восстановления.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что ВСУ атаковали автобус на таможенном переходе «Красный камень» в Брянской области, на границе с Белоруссией. Транспорт следовал из Минска в Анапу через Гомель и перевозил 19 пассажиров. На момент атаки он остановился для прохождения таможенных процедур.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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