Кормят «консервами»: как ВСУ снимают фейковые видео о ситуации в Дружковке

ВСУ подготовили информационный вброс о полном контроле над Дружковкой, к которой сейчас приближаются наши бойцы. По приказу командования, украинские боевики заранее сняли ролики, опровергающие взятие города российскими военнослужащими. Это при том, что официальных заявлений об освобождении населенного пункта от нашего Минобороны еще не было. Для кого предназначены видеозаготовки и что происходит с теми, кто их делает — узнал корреспондент «Известий» Валентин Трушнин.

Раньше мы догадывались, а теперь знаем точно, как работает конвейер фейков ВСУ. Дело в том, что одного из бойцов информационного фронта удалось захватить в плен.

«Нас размотало, мы еще даже не дошли до места. Большая часть группы — „двухсотые“. Я и еще один — „трехсотые“. Выходили из города, где попали на ваших штурмовиков», — сказал военнопленный Александр Баранец.

В телефоне военнопленного наши бойцы нашли любопытное видео.

— Мы, военнослужащие 28-й бригады, находимся в городе Дружковка. На сегодняшний день город находится под полным нашим контролем.

«Видео, которое вы нашли у меня на телефоне, попросил снять командир взвода. Он отправил сценарий, сказал спуститься в подвал в Дружковке, записать видео по тексту и прислать ему. Мы первый раз таким занимались. Слышал, что в других подразделениях тоже такое спускалось», — объяснил пленный.

Самое любопытное — в ролике боевики ВСУ опровергают заявления российской стороны об освобождении Дружковки, но их еще и близко не было.

«Все заявления русских оккупантов о том, что они якобы контролируют город, — это фейк. Дружковка была и будет украинским городом!» — звучит в видео.

«По сценарию видео мы должны были рассказать, что держим оборону в Дружковке, что город полностью под нашим контролем. Я лишних вопросов не задавал, но я так понимаю, это будет архивное видео, чтобы потом, когда начнутся бои за Дружковку, показывать, что мы ее контролируем», — добавил Баранец.

Так снимаются «консервы» — видеоролики, которые украинские СМИ крутят после того, как российская армия объявляет об освобождении очередного населенного пункта. Иногда попытки опровергнуть реальность стоят боевикам ВСУ жизни или свободы. Например, группу Дмитрия Бадуна отправили в Билецкое — опровергать заявление Минобороны России о его освобождении. Получилось так себе.

«Командование нас отправило в город Билецкое. Город полностью подконтролен российской армии. Нас обманули. Тут только трупы наших военных», — сказал военнопленный Дмитрий Бадун.

Такими «консервами» кормили украинскую публику после освобождения Красноармейска, Мирнограда, Константиновки. Их записывали десятками.

Со временем тема внезапно исчезает из украинских СМИ, и про очередной утраченный город просто забывают. К тому времени большинство авторов видеоконсерв, как правило, уже мертвы.

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