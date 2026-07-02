«Неприемлемо»: Гросси осудил удар ВСУ по пожарной части в Энергодаре

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Лилия Килячкова
Лилия Килячкова 33 0

МАГАТЭ зафиксировало серьезные повреждения объекта.

Гросси осудил удар ВСУ по пожарной части в Энергодаре

Фото: www.globallookpress.com/Yoshio Tsunoda

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Гросси осудил удар ВСУ по пожарной части в Энергодаре

Любые действия, которые ставят под угрозу ядерную безопасность или мешают системе реагирования на чрезвычайные ситуации, являются абсолютно неприемлемыми. Об этом заявил генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси, комментируя последствия атаки, в результате которой была повреждена пожарная часть в Энергодаре.

«Любая атака, которая подрывает ядерную безопасность и готовность к чрезвычайным ситуациям, неприемлема», — говориться в заявлении главы агентства, опубликованном на официальном сайте МАГАТЭ.

Экспертам МАГАТЭ на Запорожской АЭС показали последствия удара по пожарной части в Энергодаре. Как уточняют в пресс-службе станции, пострадавшее подразделение выполняет ключевую функцию — обеспечивает противопожарную защиту города, где живут сотрудники станции и их семьи, а также участвует в обеспечении безопасности самой ЗАЭС.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Россия донесет до всего мира факт террора ВСУ против жителей Энергодара и сотрудников Запорожской АЭС.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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