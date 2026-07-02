Мощнейшая магнитная буря может пройти мимо Земли

Ученый РАН Эйсмонт: самая мощная магнитная буря может и не достичь Земли

Самая мощная магнитная буря за последние несколько месяцев может и не достичь Земли. Об этом «Известиям» заявил ведущий научный сотрудник Института космических исследований Российской академии наук (РАН) Натан Эйсмонт.

По словам ученого, прогнозировать космическую погоду сложно, поэтому предварительные оценки не всегда оказываются точными. Для наблюдений специалисты используют не только наземные станции, но и космические аппараты, которые находятся примерно в 1,5 миллиона километров от Земли. Именно они помогают понять, движется ли выброс плазмы в сторону нашей планеты.

«Если сгусток плазмы идет к Земле, то в первую очередь он достигает вот этих космических аппаратов, и тогда уже совершенно уверенно можно спрогнозировать (вероятность магнитной бури. — Прим. ред.). Но плазма довольно быстро проходит, то есть уверенно можно предсказать примерно за 20 минут и мощность, и время взаимодействия», — объяснил ученый.

При этом эксперт отметил, что поводы внимательно следить за ситуацией действительно есть. На Солнце сейчас наблюдается рекордное количество пятен, что говорит о высокой активности звезды.

«Образовались пятна на Солнце в рекордном количестве. Это означает, что там возникает некое напряжение. И, конечно, это напряжение когда-то прорывается в виде выброса плазмы. И этот выброс тем сильнее, чем больше этих пятен», — отметил Эйсмонт.

Однако, по словам Эйсмонта, в дальнейшем ситуация должна стать спокойнее. Когда Солнце развернется, активные области перестанут быть направлены в сторону Земли, а выбросы плазмы будут уходить в другом направлении.

Ранее 5-tv.ru писал, что научных доказательств связи магнитных бурь с головной болью нет. По словам специалистов, недомогание чаще случается из-за стресса, нервного перенапряжения и других внешних факторов.

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