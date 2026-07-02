ВПК Украины встал: как армия России ответила на террористические действия ВСУ

И сначала последние новости из Украины. Часть Киева и еще пять областей страны обесточены. Ключевые предприятия ВПК встали. Повсюду до сих пор полыхают пожары. Это результат массированной атаки наших войск — ответ на террористические вылазки.

Мэр Киева Кличко заявил, что это был самый ощутимый удар с момента начала СВО. Минувшей ночью взрывы гремели не только в украинской столице, но и в других местах. Корреспондент «Известий» Максим Прихода расскажет, какие объекты стали целями.

Дым еще толком не рассеялся, но киевское небо вновь затянуло пылью от разгребаемых завалов. Власти и службы украинской столицы обескуражены. Так по ним еще не били.

И сейчас киевские функционеры пытаются посчитать, скольких военных предприятий, складов и объектов топливной инфраструктуры они лишились за ночь. В ушах у них, видимо, свистит до сих пор.

«Наимасштабнейшая атака на Киев: баллистика, крылатые ракеты, БПЛА. Повреждения во всех районах города!» — сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

Российское Минобороны уточняет, в каких именно. Прежде всего били по военным заводам. В Киеве в этот раз их шесть. На «Радиониксе» делали системы управления для крылатых ракет «Фламинго», «Файер Пойнт», «Нептун» и зенитных ракет «Клон».

«Атлон Авиа» — производитель дронов большой дальности и безэкипажных кораблей. «Антонов» был сборочной площадкой тех же «Лютых», которыми Украина пыталась бить по нашим тылам. Среди пораженных целей также военные заводы, которые делали оптику, РЭБ и высокотехнологичную аппаратуру для военной техники.

«Удар был предназначен в первую очередь для нанесения максимального урона радиоэлектронной промышленности, которая находится в Киеве. Речь идет о разработке как новейших беспилотных летательных аппаратов, так и крылатых ракет, которые частично в Украине тоже производятся. Нарушение производственных цепочек», — пояснил военный обозреватель Владимир Евсеев.

И в видео, опубликованных международными информагентствами (им, в отличие от украинских, можно такое выкладывать), отчетливо видно, куда конкретно прилетело. Вот так горит транспортно-логистический центр «МЛП-Чайка», использовавшийся для хранения беспилотников большой дальности. Их Киев наклепал много, но сложил все в одном месте на площади 114 тысяч квадратных метров. Там же были и комплектующие к западной технике.

«Это один из тех ударов, которые стали для Киева ошеломляющими. Насколько мы можем судить на данный момент, это довольно сильный удар», — заявил подполковник морской пехоты США в отставке, эксперт по национальной безопасности и военной разведке Хэл Кемпфер.

А этот черный дым — со всей вероятностью, от склада горюче-смазочных материалов «Киев-3». Там хранилось топливо для киевского гарнизона, в том числе для ракет ПВО.

— Основной удар был направлен именно на Киев. Значительное количество средств нападения удалось сбить нашим защитникам неба, но не все.

Впрочем, глава режима лукавит. Судя по масштабам разрушений, долетело все, что должно было долететь. В ударе, по данным украинской стороны, участвовали 496 БПЛА разных типов, 34 крылатые ракеты Х-101, восемь крылатых ракет «Калибр», четыре Х-59/69, 24 «Искандера». И одна из неприятных для ВСУ новостей заключается в том, что в этом ударе участвовали многие десятки обновленных российских реактивных «Гераней». А их сбивать украинцы не умеют.

«Максимальная скорость реактивной „Герани“ — это уже 600 километров в час. Скорость этих „Гераней“ и количество создают сложные нагрузки на системы ПВО ВСУ», — пояснил эксперт по БПЛА Максим Кондратьев.

Что же касается топлива, то его лишился не только Киев. На трассе от Харькова до Днепропетровска не осталось ни одной целой заправки. Как, вероятно, и восточнее нее. Это значит, что логистика группировки, обороняющей последний рубеж ВСУ в Донбассе, мягко говоря, нарушена.

Да и в остальных частях страны очереди на заправки не на 20 минут, а на многие километры. Водители стоят в них целые дни.

Этот удар не последний, и если от военной инфраструктуры Киева что-то еще осталось, то это, очевидно, ненадолго.

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