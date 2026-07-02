Потомки Пушкина высказались о ситуации с памятником поэту в Хемере

Потомки Александра Пушкина прокомментировали сообщения о пропаже памятника поэту, установленного в немецком городе Хемер. В разговоре с 5-tv.ru они выразили разные оценки происходящего и призвали сначала разобраться в обстоятельствах инцидента.

Мария-Мадлен Дурново-Пушкина подчеркнула, что прежде чем делать выводы, необходимо понять, что именно случилось со скульптурой — речь идет о краже или о демонтаже со стороны местных властей.

«Если это правительство [убрало памятник], это означает, что Германия хочет конфликта с Россией. <…> Александр Сергеевич для русских людей — это очень важно, потому что он — наше все. <…> Ну все знают, что Германия против русских. Это ничего не меняет», — сказала она.

Она также высказала мнение, что если памятник действительно был убран государственными структурами, это может восприниматься как политически мотивированный шаг. При этом она напомнила о важности фигуры поэта для русской культуры и выразила эмоциональную оценку ситуации.

Другой потомок поэта, Александр Пушкин, в свою очередь, заявил, что ему сложно понять отношение некоторых европейских стран к российскому культурному наследию. Он отметил, что искусство и спорт не должны становиться инструментами политических разногласий.

По его словам, сам Александр Сергеевич никогда не был связан с конфликтами в отношении Германии, поэтому подобное отношение к памятнику выглядит необъяснимым.

Он также добавил, что для семьи и всех, кто ценит творчество поэта, подобные новости воспринимаются болезненно, поскольку речь идет о важной части русской культурной традиции.

«Для нас это очень трудно переносить, потому что мы любим русский язык и, конечно, Александра Сергеевича», — добавил он.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что посольство России в Берлине заявило о краже памятника Александру Пушкину в городе Хемер на западе Германии. Речь идет о бронзовой фигуре высотой около 1,8 метра, выполненной скульптором Григорием Потоцким. Монумент был передан немецкому городу российским Щелково и рассматривался как символ культурного взаимодействия и побратимских связей между муниципалитетами.

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