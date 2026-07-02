В ЛНР девять человек доставили в больницы в результате атаки ВСУ на автобус
Трое пострадавших находятся в тяжелом состоянии.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
В больницы ЛНР госпитализировали девять пострадавших в результате массированной атаки беспилотников ВСУ по маршрутному такси в Лисичанске. Об этом сообщил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.
Отмечается, что трое пострадавших находятся в тяжелом состоянии, еще трое получили своевременную амбулаторную помощь.
Как ранее писал 5-tv.ru, инцидент произошел около восьми часов вечера, о чем сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник. По его словам, удар пришелся по мирным жителям, когда они возвращались с работы. В результате происшествия ранения получили 12 человек.
Кроме того, массированным атакам подвергся Первомайск, где вражеские дроны ударили по гражданским грузовым автомобилям. В одном из эпизодов ранения получил один человек, которого экстренно госпитализировали в местную больницу.
На месте происшествия работают сотрудники Следственного комитета России по региону. Они выясняют детали и обстоятельства произошедшего. Всем пострадавшим оказали необходимую медицинскую помощь.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.
- 2 июл
- В Белоруссии рассказали о состоянии пострадавших от атаки ВСУ на автобус
- 2 июл
- Два сотрудника «Запорожьеэнерго» погибли в результате атаки беспилотников ВСУ
- 2 июл
- Мирный житель погиб в результате удара беспилотника в Нижегородской области
- 2 июл
- В Белгородской области в результате атаки БПЛА погиб мирный житель
- 1 июл
- Два человека пострадали при атаке украинских беспилотников в Пензе
- 30 июн
- Силы ПВО уничтожили 121 украинский беспилотник над регионами России за 14 часов
- 30 июн
- Лантратова: гибель младенца в Егорьевске из-за атаки ВСУ не имеет оправданий
- 30 июн
- В результате повторной атаки дронов ВСУ в Донецке погиб сотрудник МЧС России
- 30 июн
- Шестимесячный ребенок погиб в результате удара беспилотника ВСУ в Подмосковье
- 30 июн
- За ночь силы ПВО сбили 419 украинских беспилотников над регионами России
Читайте также
73%
Нашли ошибку?