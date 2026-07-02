В ЛНР девять человек доставили в больницы в результате атаки ВСУ на автобус

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Анастасия Антоненко
Анастасия Антоненко 35 0

Трое пострадавших находятся в тяжелом состоянии.

Атака ВСУ на автобус в Лисичанске ЛНР — последние новости

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

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Тема:
Атака беспилотников на регионы России

В больницы ЛНР госпитализировали девять пострадавших в результате массированной атаки беспилотников ВСУ по маршрутному такси в Лисичанске. Об этом сообщил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.

Отмечается, что трое пострадавших находятся в тяжелом состоянии, еще трое получили своевременную амбулаторную помощь.

Как ранее писал 5-tv.ru, инцидент произошел около восьми часов вечера, о чем сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник. По его словам, удар пришелся по мирным жителям, когда они возвращались с работы. В результате происшествия ранения получили 12 человек.

Кроме того, массированным атакам подвергся Первомайск, где вражеские дроны ударили по гражданским грузовым автомобилям. В одном из эпизодов ранения получил один человек, которого экстренно госпитализировали в местную больницу.

На месте происшествия работают сотрудники Следственного комитета России по региону. Они выясняют детали и обстоятельства произошедшего. Всем пострадавшим оказали необходимую медицинскую помощь.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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