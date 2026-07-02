«Любим Нью-Йорк»: россиянам, забравшимся на небоскреб, предъявлены обвинения

Поднявшимся на шпиль Эмпайр-стейт-билдинг россиянам предъявили обвинения

Российским руферам Ивану Биркусу (настоящая фамилия — Кузнецов) и Ангелине Николау предъявили несколько уголовных обвинений после подъема на шпиль Эмпайр-стейт-билдинг в Нью-Йорке. Об этом сообщает телеканал ABC News.

Биркуса и Николау обвиняют в незаконном проникновении в здание с целью совершения преступления, создании угрозы безопасности, повреждении чужого имущества, нарушении местного законодательства, хранении инструментов для взлома, незаконном проникновении на чужую территорию, незаконных манипуляциях с чужим имуществом и нарушении общественного порядка.

Во время непродолжительного заседания адвокат фигурантов заявил, что прокуратура предъявила чрезмерно большое количество обвинений для такого дела.

Руферы свою вину не признали. Суд постановил освободить пару под надзор. Следующее заседание назначено на 24 августа.

«Мы любим Нью-Йорк», — сказал Биркус после выступления в суде.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Анжела Николау и Иван Биркус поднялись на вершину Эмпайр-стейт-билдинг и развернули на шпиле баннер с надписью: «Когда сила любви побеждает любовь к власти, мир познает мир». Акция сопровождалась предложением руки и сердца.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС