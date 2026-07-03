Хороший урожай, но не везде: почему редис в июле сажают только на юге России

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Алена Куликова
Алена Куликова 23 0

Эта культура сильно зависит от продолжительности светового дня.

Как ухаживать за редисом

Фото: www.globallookpress.com/Andrey Titov

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Биолог Воробьев: в июле редис сажают только на юге России

Редис в середине лета дает хороший урожай лишь в южных регионах страны. Все дело в длине светового дня, рассказал биолог и агроном Михаил Воробьев в интервью URA.RU.

Для нормального роста корнеплоду нужно от 10 до 12 часов освещения. Если день длиннее, а температура выше 20 градусов тепла, растение вместо наращивания плода уходит в стрелку и цветение. В итоге редис вырастает мелким, жестким и горьким.

В средней полосе, по словам специалиста, эту культуру лучше сеять в апреле, мае или в конце августа — сентябре. Даже сорта с пометкой «для длинного дня» в июле не дадут качественного урожая.

При выборе семян эксперт советует учитывать срок созревания: поздние сорта дают более крупный урожай, чем ранние. Сажать редис нужно на солнечном, защищенном от ветра месте с легкой почвой. Не стоит размещать грядку рядом с капустой, рукколой или репой — у них общие вредители и болезни.

Полив зависит от погоды: в жару — ежедневно, утром и вечером, а в прохладу — раз в 2–3 дня.

«Когда редис чувствует, что ему не хватает влаги и он скоро погибнет от засухи, то он пытается оставить после себя потомство. Поэтому „выбрасывает“ стрелку, формирует семена, перестает питать корнеплод, что губит урожай», — объяснил биолог.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, почему овощи меняют форму и как вернуть урожаю товарный вид.

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