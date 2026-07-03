В России могут ввести мораторий на штрафы для поставщиков продуктов питания в торговые сети, которые не могут своевременно доставлять товары из-за нехватки топлива. Об этом «Известиям» сообщили в нескольких отраслевых объединениях.

По словам исполнительного директора ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрия Вострикова, вопрос о моратории на штрафы предварительно обсудили с руководством Ассоциации компаний омниканальной розничной торговли (АКОРТ). Он отметил, что важно купировать штрафы за опоздание, так как на данный момент нет сигналов о недохождении машин.

Ассоциация «Народный фермер», объединяющая переработчиков в 72 регионах, также направила сообщение в АКОРТ. В документе говорится о массовых обращениях от сельхозпроизводителей, которые сталкиваются с проблемами своевременной доставки продукции в силу нехватки топлива.

Заместитель председателя ассоциации Бабкен Испирян уточнил, что такая ситуация прослеживается в Удмуртии, Волгограде и Астрахани.

Председатель АКОРТ Станислав Богданов подтвердил, что временная отмена штрафов за задержку поставок из-за очередей на АЗС действительно обсуждается.

«Мы понимаем ситуацию и готовы поддержать поставщиков, но вместе с тем важно соблюсти баланс и не допустить использования сложившейся обстановки как повода нарушать стабильность поставок», — сказал он.

В свою очередь, научный руководитель Центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ Георгий Остапкович отметил, что, если поставщики и ритейл договорятся, то это не будет иметь негативных последствий.

Однако он считает, что вводить отдельное законодательное регулирование не стоит, поскольку это временная ситуация, и Россия, как нефтедобывающая страна, должна справиться с ней в ближайшее время.

Как ранее писал 5-tv.ru, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что ситуация с топливом в России непростая, но правительство принимает меры. По словам вице-премьера РФ Александра Новака, российская экономика уже практически на 80% адаптировалась к внешним вызовам. Он отметил, что одним из ключевых ее драйверов стали инвестиции, доля которых за последние несколько лет в структуре ВВП достигла 24%.

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