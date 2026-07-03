В МИД РФ заявили о причастности спецслужб Украины к покушению на Ермолаева

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Рита Цветкова
Рита Цветкова 28 0

Взрыв у здания, где находился предприниматель со спутницей и сыном, прогремел в центре Монако. Это первый теракт в истории княжества.

Кого МИД РФ назвал соучастником покушения на Ермолаева

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Марианна Пронина

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Мирошник: к покушению на бизнесмена Ермолаева причастны спецслужбы Украины

В организации покушения на украинского бизнесмена Вадима Ермолаева и его семью в Монако могут быть причастны украинские спецслужбы. Кроме того, в происшествии замешаны криминальные структуры. Об этом в интервью журналистам РИА Новости заявил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.

«Нет никаких сомнений, что в этих процессах были задействованы спецслужбы Украины, выходцы из спецслужб и криминала», — сказал он.

По мнению посла, подобные случаи будут происходить все чаще, если ситуация с Ермолаевым не получит соответствующую оценку. Украина должна получить «жесткий окрик», санкции необходимы. Но пока, добавил Мирошник, желающих принять меры в отношении киевского режима не наблюдается.

Также российский посол высказался о мошеннических колл-центрах, которые «крышуют» украинские спецслужбы, в том числе Служба безопасности страны (СБУ). По словам Мирошника, этот бизнес не мог разрастись до внушительных масштабов, если бы его не прикрывали государственные ведомства. Вадим Ермолаев, подчеркнул он, тоже имел к нему отношение.

Покушение на Ермолаева в Монако произошло 29 июня. Власти назвали его первым терактом в истории княжества. Помимо самого предпринимателя, ранения получили его 13-летний сын и спутница Анна Насобина, которая из-за тяжелых травм потеряла обе ноги. которой оторвало ноги. Жена бизнесмена не пострадала, так как находилась в другом месте.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что, по одной из версий, взрыв могла устроить молодая женщина. Именно она, по предположению правоохранителей, установила бомбу в подъезде жилого дома на улице Реверанд-Пер-Луи-Фролла. В Монако также задержали иностранного гражданина, подозреваемого в причастности к покушению.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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