Прячемся под зонтики: какая погода будет в Москве 3 июля

Атмосферное давление ожидается слегка пониженное.
Фото: www.globallookpress.com/Edgar Breshchanov
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В Москве 3 июля ожидается кратковременный дождь и гроза
Жителей и гостей столицы в пятницу, 3 июля, воскресенье, ожидает переменная облачность и местами кратковременный дождь. В отдельных районах города будет гроза. Соответствующий прогноз опубликован на сайте Гидрометцентра.
Днем в Москве температура воздуха будет колебаться в диапазоне от плюс 26 до плюс 28 градусов. В ночное время столбики термометров опустятся до приемлемых плюс 18 градусов.
По данным синоптиков, в Подмосковье дневная температура воздуха будет варьироваться от плюс 25 до плюс 30 градусов, а ночью стрелки термометров упадут до скромных плюс 15 градусов.
Также известно, что ветер будет дуть с западного и северо-западного направления со скоростью три-восемь метров в секунду. При этом атмосферное давление ожидается слегка пониженное — оно составит 743 миллиметра ртутного столба.
Как ранее писал 5-tv.ru, в конце недели в Москве ожидается резкое изменение погоды: на смену 30-градусной жаре придут дожди и так называемые «облака Фантоцци».
В столице 4 и 5 июля будет довольно дождливо и прохладно. За эти два дня на город выпадет 23-28 литров воды на квадратный метр, что составляет примерно треть месячной нормы.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.
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