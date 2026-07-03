Средства ПВО сбили два беспилотника ВСУ на подлете к Москве

Силы противовоздушной обороны (ПВО) Министерства обороны России перехватили и уничтожили два украинских беспилотника, которые направлялись в сторону Москвы. Об этом сообщил мэр города Сергей Собянин в своем канале в мессенджере МАКС.

Об их ликвидации он написал в 02:19 по московскому времени. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.

Как ранее писал 5-tv.ru, 2 июля в промежуток с 20:00 до 00:00 по московскому времени была отражена атака пяти вражеских дронов.

До этого, за ночь и утро 30 июня российские силы ПВО перехватили и уничтожили 50 украинских беспилотников, летевших на столицу. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем канале в мессенджере МАКС.

Это произошло в промежуток с 03:53 до 05:40 утра по московскому времени.

Также ранее, в ночь на 29 июня, силы ПВО России ликвидировали более двухсот БПЛА ВСУ. Всего украинские боевики попытались атаковать 13 российских регионов, беспилотники также перехватили над акваториями Черного и Азовского морей.

Территория России регулярно подвергается атакам со стороны киевского режима с начала специальной военной операции (СВО), о которой президент РФ Владимир Путин объявил в феврале 2022 года в своем обращении к народу.

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