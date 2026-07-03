Средства ПВО сбили два беспилотника ВСУ на подлете к Москве

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Анастасия Антоненко
Анастасия Антоненко 20 0

На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.

Сколько беспилотников ВСУ сбили над Москвой за ночь

Фото: © РИА Новости

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Тема:
Атака беспилотников на Москву

Силы противовоздушной обороны (ПВО) Министерства обороны России перехватили и уничтожили два украинских беспилотника, которые направлялись в сторону Москвы. Об этом сообщил мэр города Сергей Собянин в своем канале в мессенджере МАКС.

Об их ликвидации он написал в 02:19 по московскому времени. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.

Как ранее писал 5-tv.ru, 2 июля в промежуток с 20:00 до 00:00 по московскому времени была отражена атака пяти вражеских дронов.

До этого, за ночь и утро 30 июня российские силы ПВО перехватили и уничтожили 50 украинских беспилотников, летевших на столицу. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем канале в мессенджере МАКС.

Это произошло в промежуток с 03:53 до 05:40 утра по московскому времени.

Также ранее, в ночь на 29 июня, силы ПВО России ликвидировали более двухсот БПЛА ВСУ. Всего украинские боевики попытались атаковать 13 российских регионов, беспилотники также перехватили над акваториями Черного и Азовского морей.

Территория России регулярно подвергается атакам со стороны киевского режима с начала специальной военной операции (СВО), о которой президент РФ Владимир Путин объявил в феврале 2022 года в своем обращении к народу. 

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

Тема:
Атака беспилотников на Москву
2 июл
Силы ПВО за три часа сбили пять беспилотников ВСУ, летевших на Москву
30 июн
Средства ПВО уничтожили 50 дронов ВСУ на подлете к Москве
29 июн
Уничтожены четыре беспилотника на подлете к Москве
28 июн
До 25 увеличилось число сбитых на подлете к Москве дронов за сутки
27 июн
Силы ПВО за день сбили 124 украинских беспилотника над 12 регионами России
27 июн
Силы ПВО сбили десять беспилотников, летевших в сторону Москвы
27 июн
Силы ПВО сбили еще два украинских беспилотника на подлете к Москве
27 июн
На подлете к Москве уничтожили семь дронов ВСУ
26 июн
Собянин сообщил о 50-м вражеском БПЛА, сбитом на подлете к Москве
26 июн
ПВО сбили почти 50 беспилотников ВСУ, летевших на Москву
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