Тайны улыбки: какие болезни стоматолог может выявить раньше других врачей

Yahoo: стоматолог может выявить некоторые заболевания раньше других врачей

Полость рта может рассказать о состоянии здоровья гораздо больше, чем многие думают. Стоматологи обращают внимание не только на кариес или необходимость профессиональной чистки, но и на признаки, которые способны указывать на стресс, дефицит витаминов и даже хронические заболевания. Об этом сообщило Yahoo.

Некоторые изменения человек может долго не замечать, тогда как опытный врач способен увидеть их уже во время обычного осмотра.

Следы стресса и тревожности

Одним из признаков эмоционального напряжения считается бруксизм — непроизвольное скрежетание зубами, которое чаще всего происходит во сне.

Из-за этого эмаль постепенно стирается, появляются микротрещины, а мышцы челюсти находятся в постоянном напряжении.

Стоматолог может обратить внимание на характерный износ зубов и предположить, что человек испытывает хронический стресс или проблемы со сном.

Дефицит витаминов и неправильное питание

Состояние полости рта нередко отражает особенности рациона. Например, кровоточивость десен может быть связана с нехваткой витамина С, а воспаления слизистой оболочки иногда возникают при дефиците витаминов группы B или железа.

Кроме того, повышенное потребление сладостей и газированных напитков быстро сказывается на состоянии эмали и увеличивает риск развития кариеса.

Проблемы с желудком и пищеварением

Эрозия зубной эмали способна указывать не только на любовь к кислым продуктам. Иногда причиной становится регулярный заброс желудочного сока в пищевод, который постепенно разрушает поверхность зубов.

Неприятный запах изо рта также может быть связан не только с недостаточной гигиеной, но и с заболеваниями желудочно-кишечного тракта. В таких случаях стоматолог может рекомендовать дополнительное обследование у других специалистов.

Признаки сахарного диабета

Воспаление десен, сухость во рту и медленное заживление тканей иногда становятся одними из первых симптомов сахарного диабета. Повышенный уровень глюкозы создает благоприятные условия для размножения бактерий, из-за чего риск заболеваний полости рта возрастает.

Поэтому при подозрительных изменениях стоматологи нередко советуют проверить уровень сахара в крови и пройти дополнительную диагностику.

Что челюсть может рассказать о привычках человека

Состояние височно-нижнечелюстного сустава и жевательных мышц тоже многое говорит о повседневных привычках. Постоянное напряжение, привычка стискивать зубы или жевать только на одной стороне могут приводить к боли, щелчкам и дискомфорту.

Иногда проблемы возникают из-за неправильной осанки или длительной работы за компьютером, что влияет на положение головы и нагрузку на мышцы лица и шеи.

Когда обычный осмотр помогает выявить серьезную болезнь

Иногда плановый прием у стоматолога помогает обнаружить проблемы, не связанные напрямую с зубами. Современные методы диагностики позволяют заметить признаки системных воспалений, аутоиммунных заболеваний, нарушений дыхания и кислотного рефлюкса.

Также современные технологии помогают выявлять тяжелые инфекции носовых пазух, различные новообразования и другие редкие патологии.

Регулярное посещение стоматолога помогает выявить проблемы на ранних стадиях. Некоторые заболевания долгое время не вызывают выраженных симптомов, поэтому своевременный осмотр позволяет избежать серьезных осложнений.

Специалисты рекомендуют проходить профилактические обследования не реже двух раз в год и не игнорировать любые изменения в состоянии зубов, десен и слизистой оболочки полости рта.

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