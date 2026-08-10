Нужен ли волосам детокс? Мнение экспертов о чистоте кожи головы

The Guardian: средства для глубокого очищения кожи головы полезны не всем

Специальные средства для глубокого очищения кожи головы могут быть эффективны для людей, проживающих в зонах с плохой экологией или пользующихся жесткой водой. Об этом сообщило The Guardian.

Профессор дерматологических наук из Университетского колледжа Дублина Десмонд Тобин отмечает, что индустрия красоты сейчас переживает этап «скинификации» волос, когда потребители начинают ухаживать за кожей головы так же тщательно, как за лицом.

Это привело к появлению множества скрабов, кислотных эксфолиантов и шампуней для детокса, которые обещают ускорение роста и невероятный блеск.

Однако ученый подчеркивает, что сам термин «детокс» не совсем корректен, так как продукты не удаляют токсины в медицинском смысле слова.

Тем не менее, процедура глубокого очищения имеет смысл, если на голове скапливаются остатки стайлинга, мешающие нормальной работе фолликулов.

«Некоторые люди наносят на волосы так много средств, что часть их, скорее всего, накапливается не только на волосах, но и на коже головы. Это может забить отверстия волосяных фолликулов и помешать оптимальному росту волос. Вполне возможно, что быстрый утренний душ не удалит все загрязнения», — пояснил эксперт.

Особенно актуальна эта проблема в регионах с жесткой водой, где минералы вступают в реакцию с косметикой и образуют липкий налет, а также в мегаполисах, где на волосах оседают химические выбросы от транспорта.

Для качественного очищения вовсе не обязательно приобретать дорогостоящие специализированные продукты. Профессор Тобин рекомендует жителям экологически неблагоприятных районов или мест с жесткой водопроводной водой использовать обычные безсульфатные шампуни с хорошим пенообразованием.

Также эффективным методом считается двойное мытье головы, которое позволяет эффективно расщепить минеральные отложения и остатки косметических средств. Подобный подход помогает поддерживать здоровье волос без лишних затрат на маркетинговые новинки, эксплуатирующие тему детоксикации организма.

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