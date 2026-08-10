Инфаркт в СССР и сейчас: как изменилось лечение за десятилетия

Доктор медицинских наук Корякин: в России снизилась смертность после инфаркта

Лечение инфаркта миокарда за последние десятилетия сильно изменилось: раньше пациентам назначали длительный покой, а сегодня врачи стараются как можно быстрее восстановить кровоток в сердце. Об этом рассказал aif.ru доктор медицинских наук, профессор Михаил Корякин.

По словам специалиста, именно новые методы лечения помогли значительно снизить число смертельных исходов. Если в 1970-е годы в советских больницах после инфаркта умирали до 35–50% пациентов, то сейчас в специализированных сосудистых центрах этот показатель составляет около 7–8%.

Раньше после инфаркта больные могли неделями находиться практически без движения. Врачи считали, что полный покой помогает сердцу восстановиться, но такой подход часто приводил к осложнениям — например, тромбозу и проблемам с легкими.

Сегодня пациентов стараются поднимать как можно раньше. Если инфаркт прошел без осложнений, и человеку установили стент для восстановления кровотока, его могут начать активизировать уже в первые дни. Выписка из больницы обычно происходит через неделю или немного позже.

Главное изменение в лечении связано с тем, что врачи научились быстро открывать заблокированные сосуды. В СССР таких возможностей практически не было, а сейчас при инфаркте пациента стараются как можно скорее доставить на процедуру стентирования.

Также изменился подход к лекарствам. Раньше широко применялись различные смеси и препараты, которые сегодня считаются менее эффективными. Современная терапия включает лекарства, которые помогают предотвратить образование тромбов, защищают сосуды и снижают риск повторных проблем с сердцем.

Изменилась и жизнь после инфаркта. Раньше заболевание часто означало длительное лечение, санатории и оформление инвалидности. Сейчас врачи делают акцент на реабилитации и возвращении человека к привычной активности.

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