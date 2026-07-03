Экстраверт или интроверт? В чем разница между кошатниками и собачниками

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Александра Якимчук
Александра Якимчук 51 0

Если человек не любит животных — это не всегда «красный флаг».

Психологические портреты кошатников и собачников

Фото: www.globallookpress.com/Siegfried Kuttig

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Психолог Шпагина: собачники прямолинейны, а кошатники решают конфликты мягко

Люди, предпочитающие собак, более прямолинейны. Об этом изданию Газета.ру рассказала кандидат психологических наук Елена Шпагина.

«Среднестатистический собачник — это экстраверт, энергичный человек, ценящий структуру и порядок, ориентированный на активное взаимодействие с миром и группой. Кошатник — это скорее интроверт, ценящий личное пространство и тишину, склонный к самоанализу и мягкому общению», — отметила эксперт.

Также собачники более напористые и прямолинейные, что часто путают с агрессией. Некоторые специалисты, по словам Шпагиной, связывают напористость у собачников с проявлением лидерских качеств и большой социальной активностью. Кошатники же предпочитают избегать прямых конфликтов и решать возникающие трудности мягче.

Те, кто заводит и кошек, и собак, по своему психологическому портрету все же ближе к собачникам. Все потому, что само решение завести такого питомца требует большей ответственности и готовности к дополнительным обязательствам.

Также психолог развеяла популярный в интернете миф о том, что нелюбовь к животным — это «красный флаг» и признак психопатии. Подобное правдиво только в сочетании с рядом тревожащих признаков, например, жестокостью, отсутствием эмпатии или склонностью к манипуляциям. В таких случаях нелюбовь к животным — это лишь часть более широкой картины.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что оставшаяся одна в доме собака воет для адаптации. Однако в некоторых случаях это может быть и тревожным для хозяина животного знак.

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